شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يحتفل بعيد ميلاده الـ41 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم حمادة هلال، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ 41، حيث ولد في الشرقية عام 1980، واسمه الحقيقي محمد عبد الفتاح محمد عبد العزيز هلال، وانتقل مع عائلته للقاهرة وعمل منذ وقت مبكر فى مختلف المهن للمساهمة فى معيشة عائلته التى كانت تمر بظروف مادية صعبة، حتى لاحظ أقاربه جمال صوته فأخذوا يطلبون منه الغناء فى الأفراح والموالد.



حمادة هلال

استمع إليه الفنان حميد الشاعرى وأعجب به، وبدوره قدمه إلى إحدى شركات الكاسيت، وكانت انطلاقته من خلال ألبوم كوكتيل به عدد من المواهب الشابة، وبعدها تشجعت الشركة لإنتاج البوم خاص به بعنوان "الأيام" وكان ذلك عام 1996، وضمن 8 أغاني غلب عليها طابع الشجن والحزن قدم بعدها العديد من الألبومات.

ومن ألبومات حمادة هلال "دار الزمان" عام 1998، و"دموع" عام 2000، و"بخاف" عام 2002، و"واحشنى" عام 2004، و"عيال حبيبة" عام 2005، وبحبك آخر حاجة" 2008، "متقولهاش" عام 2012، و"عيش باشا" عام 2017، إضافة إلى العديد من الأغانى السينجل التي غنائها بعيداً عن الألبومات وكذلك الكليبات المصورة.



حمادة هلال

قدم حمادة هلال فى السينما 8 أفلام هم "عيال حبيبة" عام 2005، و"العيال هربت" عام 2006، و"الحب كدا" عام 2007، و"حلم العمر" عام 2008، و"أمن دولت" عام 2011، و"مستر أند ميسيز عويس" عام 2012، و"حماتى بتحبنى عام 2014، و"شنطة حمزة" عام 2017، كما قام ببطولة مسلسلات "ولى العهد" عام 2015، و"طاقة القدر" عام 2017، و"قانون عمر" عام 2018، و"إبن أصول" عام 2019.