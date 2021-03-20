بالفيديو – مدحت صالح يكشف اسمه الحقيقي وعدد زيجاته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أجاب النجم المصري مدحت صالح على أسئلة الدمية “كارو” االسريعة، خلال ظهوره في برنامج “لايف من الدوبلكس”، مع “أبلة فاهيتا”، وكشف بعفوية عن اسمه الحقيقي وعدد زيجاته وتفاصيل من حياته الشخصية، فأكد أن اسمه الحقيقي “محمد محمود صالح وهبه”، مشيراً إلى أن مَن اختار له اسمه الفني هو الموسيقار حلمي بكر، وموضحاً: “لا أحب اسماء الدلع، بل أفضل أن يندهولي يا محمد يا مدحت”.

وأشار مدحت صالح إلى أنه من مواليد 2 تشرين الأول/نوفمبر 1960في جزيرة بدران في شبرا، ولا يزعجه أبداً موضوع السنّ، مضيفاً أنه من مواليد برج العقرب ولكنه لا يؤمن بالأبراج.

وأضاف النجم المصري أن له ابنين هما: هانيا وعمرها 33 سنة، وأدهم 31 سنة، وأنه متزوج منذ 11 سنة، وقد تزوج 4 مرات، وأن آخر قصة حب عاشها في حياته كانت مع زوجته الحالية، كما كشف عن أول راتب تقاضاه في حياته كان 5 ساغ.