حفل جوائز الأوسكار لهذا العام بالحضور الشخصي وليس عبر تطبيق زوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: قال منتجون إن حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي سيقام في نيسان سيكون حدثاً حميماً لن يستخدم فيه تطبيق زوم وسيقتصر على المرشحين والمقدمين وضيوفهم.

وبسبب جائحة فيروس كورونا، سيُقام العرض لتوزيع أرفع الجوائز مقاماً في صناعة السينما في كل من محطة يونيون للسكك الحديدية في وسط مدينة لوس انجلوس والمقر التقليدي لجوائز الأوسكار في مسرح دولبي بهوليوود.

وسيخضع كل الحاضرين لفحوص وسيكون هناك فريق سلامة لفيروس كورونا في الموقع طوال مساء يوم 25 نيسان.

وقال المنتجون ستيفن سودربيرغ وجيسي كولينز وستيسي شير في مذكرة لأكثر من 200 مرشح هذا العام: “لن يكون تطبيق زوم خياراً متاحاً خلال الحفل”.

وأضاف المنتجون: “نبذل قصارى جهدنا لتوفير أمسية آمنة وممتعة لكم جميعاً شخصياً، وكذلك لجميع الملايين من محبي الأفلام حول العالم، ونشعر أن هذا الشيء الافتراضي سيقلل من هذه الجهود”.

وذكروا أن المرشحين وضيوفهم سيتجمعون في ساحة بمحطة يونيون، بينما ستُقام فعاليات العرض الأخرى مباشرةً داخل مسرح دولبي على بعد حوالي 13 كيلومتراً.