يوتيوب تطلق “شورتس” لمنافسة تيك توك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أصدر موقع «يوتيوب» خاصية نشر مقاطع الفيديو بإصدار تجريبي من منصة «شورتس» لمقاطع الفيديو القصيرة في الولايات المتحدة يوم الخميس، وتأتي هذه الخطوة في سباق شديد بين شركات التكنولوجيا على منافسة التطبيق الصيني «تيك توك».

وحظيت هذه الخدمة بأكثر من ستة مليارات مشاهدة يومية في الهند خلال المرحلة التجريبية، وفق ما أفاد مسؤول منتجات «يوتيوب شورتس» تود شيرمان.

وقال شيرمان: نحن بصدد إطلاق الإصدار التجريبي في الولايات المتحدة بدءا من اليوم حيث نواصل بناء التجربة جنبا إلى جنب مع مجتمعنا العالمي.

وأضاف، نعتزم إضافة وظائف إضافية مع مواصلة تطوير «شورتس» بالتعاون مع مصممين وفنانين.

يوتيوب ليست المنصة الأولى التي تطور هذه الخاصية فقد أطلقت «سناب تشات» سناب تشات سبوتلايت، وكذلك دخلت «إنستغرام» التابعة لفيس بوك مجال مقاطع الفيديو القصيرة من خلال خاصية «ريلز» والتي تلقى إقبالا جيداً منذ إصدارها.