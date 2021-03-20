بلقيس “ع غير كوكب” هذا الأحد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تحلّ النجمة بلقيس فتحي ضيفة مميّزة على حلقة استثنائية من برنامج “ع غير كوكب” مع الإعلامي بيار رباط على شاشة MTV اللبنانية.

وتأتي إطلالة بلقيس على جمهورها اللبناني بعد النجاح الكبير الذي حقّقته أغنيتها اللبنانية الجديدة “خاف عليي”، من كلمات وألحان رامي الشافعي وتوزيع المبدع عمر صبّاغ.

بلقيس كشفت عن استعدادها لهذه الإطلالة المميّزة في “ع غير كوكب” من خلال صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، حيث علّقت على برومو البرنامج قائلةً: “ع غير كوكب لبنان يالله انتظروني ب ٢١ مارس ان شاء الله”.

وستتحدّث بلقيس في برنامج “ع غير كوكب” عن أغنيتها اللبنانية “خاف عليي” التي ناهزت 3 ملايين مشاهدة على موقع “يوتيوب” حتّى الساعة، كما ستتطرّق للمرة الاولى الى مواضيع لم تتحدّث عنها سابقًا.