رد فعل غير متوقع من والد حلا الترك بعد الحكم بسجن منى السابر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: في الوقت الذي تشهد فيه مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً عنيفاً على الفنانة الشابة حلا الترك بعدما نجحت الأخيرة في الحصول على حكم بالحبس سنة مع النفاذ، ضد والدتها منى السابر، طليقة المنتج محمد الترك، خرج الأخير برد فعل غير متوقع إذ أعلن عن عمل فني جديد لزوجته الحالية المطربة المغربية دنيا بطمة.

وأعلن الترك عن استعداده لطرح أغنية جديدة لزوجته دنيا بطمة تحمل عنوان “الحنانة”، وذلك بعد يومين، وبالتحديد بتاريخ 21 مارس الجاري، من إخراجه وإنتاجه، وحرص والد حلا الترك على إغلاق خاصية التعليقات في وجه متابعيه على المنشور عبر حسابه بموقع إنستغرام، تحاشياً لانتقادات واسعة وتجنباً لرؤية أي تعليقات سلبية تنال منه.

رد فعل مماثل لمحمد الترك خرج من زوجته دنيا بطمة التي قررت فجأة الاحتفال بإخلاء سبيل شقيقتها ابتسام بطمة من السجن، بعدما مكثت وراء القضبان عاماً كاملاً لتورطها في قضية “حمزة مون بيبي” الشهيرة، إذ ظهرت بطمة في أحد المقاطع التي تناقلها نشطاء السوشيال ميديا وهي ترقص بفرح إلى جانب شقيقتها.

وكانت محكمة بحرينية قد قررت حبس منى السابر، سنة مع النفاذ، وذلك في القضية الدائرة بينها وبين ابنتها حلا الترك، بشأن مبلغ مالي قيمته 200 ألف ريال بحريني، وبثت السابر، مقطع فيديو عبر “انستغرام”، أكدت فيه أن الحكم صدر بشكل نهائي، مبينة أنه ليس أمامها سوى تقديم التماس للمحكمة لتغيير الحكم.

وأوضحت السابر أنها ستقدم أحكاماً بديلة للمحكمة على أمل أن يتم الأخذ بها كونها حاضنة لطفل ما زال في الدراسة ويحتاج إلى رعايتها، مشيرة إلى أنها كانت تنتظر حكماً مختلفاً عن ما صدر إلا أنها صدمت، والسبب يعود إلى شهادة ابنتها الفنانة حلا الترك أمام المحكمة، وأوضحت السابر أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية خلال الفترة المقبلة ولكنها ستأخذ فترة من الوقت بسبب عمل المحاكم عن بعد.