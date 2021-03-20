ابنة بيونسيه تستولي على لقب والدتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: احتفلت ابنة النجمة العالمية بيونسيه ومغني الراب جاي زي بفوزها بأول جائزة غرامي الأحد الماضي بأناقة، مرتديةً تاجاً ذهبياً يتناسب مع الجائزة.

والتُقطت صورتان للطفلة كانت تحمل في أولهما الجائزة المرموقة مبتسمةً، وأخرى حيث كانت ترتشف منها مشروباً ما بقشة. وقامت والدتها بمشاركة الصورتين في نهاية فيديو قصير نشرته عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”.

ويعرض الفيديو الجدول الزمني لتحطيمها الرقم القياسي لأكثر مطرب فوزاً بالجائزة الموسيقية على الإطلاق، رجلاً كان أو امرأة، حاصدةً في رصيدها 28 جائزة، كما أرادت الاحتفال بفوز ابنتها الأول، مشاركةً الصورتين في نهاية الفيديو.

يذكر انّ بلو تشاركت في أول غرامي لها مع والدتها بعد فوزهما بجائزة أفضل فيديو موسيقي لأغنية Brown Skin Girl.