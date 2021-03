شبكة HBO تعلن إنتاجها 4 مسلسلات مرتبطة بـ Game of Thrones

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: في الوقت الذي لا تزال فيه شبكة HBO توزّع الأدوار على الممثلين الجدد لبرنامجها الجديد House of the Dragon المرتبط بمسلسل صراع العروش Game of Thrones، قامت الشركة بوضع ثلاثة برامج أخرى متعلّقة بالمسلسل الشهير قيد التطوير، ومرتبطة أيضاً بمسلسل House of the Dragon.

ويحمل المسلسل الأول عنوان 9 Voyages المعروف أيضاً باسم Sea Snake، وهو أحد روائع كاتب روما وغوثام، برونو هيلير، وفق موقع “الدايلي ميل” البريطاني، فيما يحمل العرضان الآخران عنواني Flea Bottom و10.000 Ships.

وسيتمحور 9 Voyages حول اللورد كوريليس فيلاريون، الذي كان يُعرف باسم ثعبان البحر (Sea Snake) ويعتبر أفضل مغامر بحري في كل ويستروس.

والمثير للاهتمام هو أن الشبكة اختارت ستيفن توسان لدور كوريليس فيلاريون في “House of the Dragon، لذا من المحتمل أن يلعب دوراً مزدوجاً في البرنامجين.

كما وقع الخيار على إيف بست لتؤدي دور زوجة كوريليس، الأميرة راينيس تارغارين، والتي من المحتمل أن تشارك أيضاً في كلا العرضين.

وسيرتكز المسلسل الثاني Flea Bottom على المناطق والأحياء الفقيرة في “King’s Landing”.

أما المسلسل الثالث والأخير 10.000 Ships فسيدور حول الأميرة نيميريا، التي سافرت مع روينار إلى دورن وتزوجت من اللورد مورس مارتيل.

ويذكر أنّ شبكة HBO بدأت بالعمل على مسلسل House of the Dragon الذي تدور أحداثه قبل أحداث صراع العروش بـ300 عام.