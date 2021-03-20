توم هانكس أدمن لعب القمار خلال الحجر: “ليس لديّ ما يدفعني لبذل جهد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أخبر توم هانكس كيف أضاع معظم عامه الماضي خلال فترة #الحجر بلعب السوليتير، لعبة الورق المخدّرة للعقل.

وكتب الممثل في صحيفة “وول ستريت جورنال”، أنه أصبح مدمنًا بشكل ميؤوس منه على اللعبة خلال أشهرٍ من العزلة عن العالم الخارجي.

يقول هانكس (64 عاماً) إنه “لم يكن عليه الفرض على أولاده المشاركة في حصصهم التعليمية عبر تطبيق “زوم”، وليس لديه أطفال صغار لتربيتهم، وليست لديه وظيفة يستطيع تأديتها عن بُعد”. لقد أمضى وقته بلعب السوليتير، ويأسف أنّه ليس لديه “ما يدفعه لبذل أي جهد”.

وتابع: “خلال فترة الإغلاق والحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، بدت لعبة سوليتير كأنها غير ضارّة وبلسم للعقل واليدين، وصمام أمان يعني وجود شيء للقيام به. كانت مجموعة الأوراق موجودة أمامي على الطاولة، ومن دون تفكير كانت يدي تمسك بمجموعة ورق اللعب المؤلفة من 52 ورقة وتخلطها وتقطعها”.

لكن هانكس ممتعض لأن لديه أشياء أخرى يقوم بها، من الأعمال اليومية مثل غسل الصحون وفرز الغسيل إلى القيام ببعض تمارين اليوغا والقراءة والتواصل مع أولاده الأربعة بالإضافة إلى أصدقائه وزملائه في العمل.

وأضاف النجم إنه يتمنّى لو قضى وقتاً أطول في التحضير لمشاهد التمثيل وكتابة القصص واستكشاف “فترات الراحة الإبداعية”. وبينما يعترف هانكس أنه قضى بعض الوقت في السعي إلى تحقيق هذه الأهداف، فإنه يتساءل ما الذي كان باستطاعته إنجازه لو لم ينجرف بلعب الورق.

وكتب أنّ “وباء كورونا علّمنا أن الحياة والصحة محفوفتان بالمخاطر”.

أصيب هانكس وزوجته ريتا ويلسون (64 عاماً)، بوباء كورونا في 11 آذار (مارس) 2020 في أوستراليا أثناء تصويره فيلم “إلفيس”.