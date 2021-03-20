شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تصور House of Gucci فى بحيرة كومو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ديلى ميل عددا من الصور للنجمة ليدى جاجا مع صديقتها أثناء تصوير فيلمها الجديد House Of Gucci فى بحيرة كومو الإيطالية، حيث تجسد دور باتريسيا ريجيانى التى اتهمت بالتحريض على قتل زوجها جوتشى صاحب أشهر دورالأزياء العالمية وقضت بالسجن 16 عاما.

تلعب جاجا دور البطولة فى فيلم دراما السيرة الذاتية للمخرج ريدلى سكوت والذى يدور حول السيرة الذاتية لرجل الأعمال الإيطالى ماوريتسيو جوتشى وصاحب أشهر دورالأزياء العالمية

وفى سياق متصل فاز ديو النجمة ليدي جاجا وأريانا جراندي والذي جاء بعنوان rain on me بجائزة الجرامي أفضل ديو بوب، ويعتبر حفل توزيع جوائز الـGrammy واحدًا من أهم الأحداث الموسيقية فى العالم وانتظره الملايين وقد تسبب انتشار فيروس كورون فى تأجيل فعاليات الحفل من شهر يناير إلى مارس الجارى.