ياسين السقا ينشر صورة من كواليس مسلسل "الملك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان الشاب ياسين السقا نجل الفنان أحمد السقا في كواليس تصوير مسلسل "الملك" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر ياسين، صورة له من كواليس المسلسل الذي يشارك به، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "خلف الكواليس.. الملك.. رمضان 2021".

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب نجيب محفوظ، وهو من بطولة النجوم عمرو يوسف، صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصري، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.

وكشفت شركة "سينرجي" قبل يومين عن البوستر الرسمي للعمل المنتظر.