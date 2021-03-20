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سلحفاة تودي بحياة 19 شخصا بينهم تسعة أطفال

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كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 07:11 صباحاً - منذ 17 ثانية

سلحفاة بحرية

لقي 19 شخصا، بينهم تسعة أطفال مصرعهم بجزيرة مدغشقر جراء تسمم غذائي إثر تناولهم لحم سلحفاة بحرية، فيما أودع منذ يوم الاثنين 34 شخصا مستشفى فوتوماندري شرقي الجزيرة، توفي عشرة منهم، وفق ما أعلنت وكالة مراقبة الأمن الصحي والغذائي.

وتوفي تسعة أطفال آخرين في منازلهم بعد استهلاكهم لحم السلحفاة نفسها، وفق حاكم المنطقة.

السلحفاة تتغذى على أعشاب بحرية تجعل لحمها مسموما لمن يتناوله بين نوفمبر تشرين الثاني ومارس آذار، ونتيجة لذلك تتعرض سنويا نحو خمسين عائلة للتسمم ويموت البعض في المناطق الساحلية لمدغشقر.

في يناير كانون الثاني 2018، توفي ثمانية أشخاص نتيجة تسمم في شمال البلاد، وتوفي ثمانية آخرون في الشهر السابق.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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