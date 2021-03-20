شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر أحمد مع على ربيع فى مسلسله الرمضانى "أحسن أب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت مؤخراً الفنانة هاجر أحمد لمسلسل "أحسن أب" للفنان على ربيع لتقوم بدور البطولة النسائية أمامه خلال أحداث العمل، وتظهر فى دور جديد عليها خلال شهر رمضان المقبل، حيث بدأت تصوير مشاهدها الأولى الأيام الماضية فى العديد من الديكورات بجانب بطل العمل.

مسلسل "أحسن أب" هو مسلسل كوميدى ينتمى لنوعية الدراما الـ15 حلقة التي تظهر في السباق الرمضاني لأول مرة، ويشارك في بطولته علي ربيع وهاجر أحمد وسامي مغاوري وعدد من الفنانين وهو من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.

وكان تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرح البوستر الرسمي للمسلسل وعلق على البوستر: "المتحدة بتغير مفهوم دراما رمضان.. أحسن أب.. دراما كوميدية من 15 حلقة من غير مط ولا تطويل".

وتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام أيضاً 3 مسلسلات أخرى من نوعية الـ 15 حلقة، وهى "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف وتأليف انجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال، و"بين السما والأرض" المأخوذ عن الرواية التي تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل نجيب محفوظ وبطولة هانى سلامة وسيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل، ومسلسل "المدينة" بطولة دنيا سمير غانم وتأليف هشام جمال، وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال.

يذكر أن آخر ظهور للفنانة هاجر أحمد مسلسل "ضربة معلم"، للنجم محمد رجب، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج إسماعيل فاروق، وشارك في بطولته النجوم، ورانيا فريد شوقي، ورياض الخولي، ومي سليم، ومحمد عز.