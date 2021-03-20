شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز يكشف عن شخصيته فى مسلسل "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان صبرى فواز عن اللوك الذى يظهر به ضمن أحداث مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، وعن اسم شخصيته ضمن الأحداث وهو شهاب الشهاوى صاحب محلات عطور ضمن أحداث المسلسل، ونشر صورة له من كواليس العمل وعلق عليها: "بسم الله نعلن عن أول شخصيات الموسم : شهاب باشا مسلسل "موسى" رمضان 2021" .

ويدخل فريق العمل فى معسكر مغلق بمنطقة دهشور لتكثيف عدد ساعات التصوير للحاق بالعرض فى فى شهر رمضان، والانتهاء تصوير عدد كبير من الحلقات قبل حلول الشهرالكريم .

وانتهت أسرة المسلسل من تصويرعدد كبير من المشاهد فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وداخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم، حيث جاء ذلك بعد عودة فريق العمل من أسوان .

ويشارك فى بطولة مسلسل "موسى"، بجانب محمد رمضان الفنانة سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.