شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "اصحى بابا" تجمع فيلو وأبو ليلة في فيلم آل هارون قريبًا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد صناع فيلم "آل هارون" لطرح أغنية جديدة، تحت عنوان "اصحى بابا"، من كلمات أحمد جابر، وأداء صوتي فيلو وأبو ليلة، وإشراف هشام أبو شهبة، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن.

ومن المقرر طرح المهرجان أمام الجمهور، أول أيام عيد الفطر، مع بدء الدعايا الرسمية فيلم آل هارون. ويسابق صناع الفيلم الزمن للانتهاء من تصوير مشاهد الفيلم المتبقية خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن الشركة المنتجة لـ"آل هارون" تراهن على نجاح العمل الفني، الذي يضم كوكبة من النجوم والفنانين، لدى طرحه في دور العرض السينمائي داخل مصر وخارجها.

فيلم "آل هارون" تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة والأكشن، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم بينهم، منذر رياحنة، وإيهاب فهمي، وأحمد وفيق، وعبير صبري، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، ويارا نور الدين، والفنان حمدي هيكل ومريم البحراوي، وغيرهم.

والفيلم أحدث أعمال شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفني، ويعد أحد أبرز الإعمال السينمائية التي يجري تصويرها حاليا، وفرضت نفسها على الساحة الفنية لتصبح الأشهر إعلاميا، نظرا لإصرار الشركة المنتجة على الدخول إلى سوق السينما، في وقت تضرب فيه كورونا قطاع الفن.

"آل هارون" من تأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا ومن إخراج معتز حسام، وإنتاج شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفني لصاحبها المنتج حسني محمود، ويدير الإنتاج كل من محمود شاذلي، وإدوارد نبيل، وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مديرشركة مومنت برودكشن.



















