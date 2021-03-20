شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. عرض حكاية "قولى لأحمد" لهنا الزاهد وعمر الشناوى على قناة DMC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم السبت أولى حلقات الحكاية الخامسة "قولى لأحمد" من حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" للفنانة هنا الزاهد فى أولى بطولاتها المطلقة على قناة DMC، حيث تجسد هنا دور دكتورة تعمل في قسم الطوارئ بأحد المستشفيات.

حكاية "قولى لأحمد"، بطولة هنا الزاهد وعمر الشناوى وهشام إسماعيل، حنان سليمان، وعزة لبيب، ومحسن صبرى، وجيلان علاء، ومروة الأزلى، وظهرت هنا على بوستر العمل بالحجاب وتتوسط عمرو الشناوى وهشام إسماعيل.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك فى بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك فى بطولتها أحمد سلطان.

المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، ويكتبه 8 مؤلفين، وهم إياد صالح، ضياء محمد، أحمد سعد، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل من إنتاج شركة سينرجى وk media.