شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تطرح برومو "ضد الكسر" للنجمة نيللى كريم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الأستاذ تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل "ضد الكسر" الذى تقوم ببطولته النجمة نيللى كريم، ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأعلن عرضه حصريا على قناة Cbc، فى شهر رمضان المقبل.

مسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد، وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، هشام إسماعيل، مصطفى درويش، تارا عماد، سينتينا خليفة، حمزة العيلي، نهير أمين وعدد آخر من الفنانين، والعمل إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.