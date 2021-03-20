محمد عادل إمام يستعرض رسومات جمهوره ترويجا لـ"النمر" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان محمد عادل إمام، على الترويج لمسلسله الدرامي الجديد "النمر" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

واستعرض إمام، بعض الرسومات الفنية التي رسمها جمهوره لشخصيته بمسلسل "النمر"، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "أحلى جمهور.. النمر".

مسلسل "النمر" بطولة محمد عادل إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم.

المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجي.