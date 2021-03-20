أمينة خليل ومحمد ممدوح.. أول فيديو ترويجي لمسلسل "خلي بالك من زيزي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نشر الحساب الرسمي لمنصة "شاهد" عبر موقع "إنستجرام"، أول فيديو ترويجي لمسلسل "خلي بالك من زيزي" المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

الفيديو تظهر فيه بطلة العمل أمينة خليل، ومعها النجم محمد ممدوح، وتخاطبه قائلة: "في إيه مش عاجبك كلامي؟ أنا مش قادرة أفهم إيه مشكلتكم كلكم؟ هو أي مصيبة تحصل في الدنيا تبقى زيزي السبب، بقولك إيه أنا زهقت منكم اتصرفوا بقى زي ما أنتوا عايزين مليش دعوة".

مسلسل "خلي بالك من زيزي" للنجوم أمينة خليل، محمد ممدوح، علي قاسم، بيومي فؤاد، نهى عابدين، صبري فواز، أسماء جلال، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي وغيرهم.

"خلي بالك من زيزي" من تأليف ورشة تحت إشراف مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.