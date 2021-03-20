شكرا لقرائتكم خبر عن ابن مايكل جاكسون يكشف عن عدم امتلاكه قدرات الغناء والرقص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف برنس نجل النجم العالمى الراحل مايكل جاسكون فى لقائه مع برنامج FOX Soul's The Mix أنه لا يملك أدوات المغنى أو الراقص فهو لا يمتلك صوت جيد للغناء ولا يجيد الرقص.

وأشار برنس إلى أنه تعلم من والده الكثير من الدروس فى الحياة ومنها عدم التوقف عن التعلم أبدا، مؤكدا أن والده قال له إن اللحظة التي سيتوقف فيها عن التعلم هي اللحظة التي سيبدأ فيها بالموت وأنه يجب عليه أن يتعلم من أخطائه وينفض الغبار عن نفسه ويقوم مرة أخرى ويواصل الحياة.

وفي سياق متصل يواصل أسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون، تحقيق إنجازات جديدة رغم وفاته منذ سنوات طويلة، حيث حققت أغنيته الشهيرة Smooth Criminal أكثر من 500 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

ونجحت الأغنية الشهيرة التى حملت عنوان Smooth Criminal فى استقطاب أكثر من 500 مليون مشاهدة خلال 10 سنوات من طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وبالرغم من أنها طرحت ضمن ألبوم BAD الذى طرح عام 1987، وكان أول ظهور رسمى لها فى أكتوبر عام 1988، وسرعان ما حققت نجاحا كبيرا، وهى الأغنية التى تحدث فيها ملك البوب عن الفتاة المجهولة التى تسمى آنى.