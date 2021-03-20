شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى تكشف لليوم السابع حقيقة صورها المتداولة بعد إجراء عملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة حورية فرغلى عن حقيقة الصورة المتداولة لها، واعتقد البعض أنها بعد إجراءها إحدى العمليات فى أمريكا، قائلة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إن الصورة المتداولة قديمة من حوالى 6 سنوات، منذ أول عملية أجرتها والتى كانت سببا فى العمليات التى تلتها"، مؤكدة أن حالتها حاليا مستقرة وأحسن بكثير".

وأضافت فى تصريحاتها: "الصورة كانت على صفحة فيس بوك عندها ولكن أحد الأشخاص قام بتهكير الأكونت الخاص بها وليس لديها أى صفحات حاليا".

وتداول خلال الساعات الماضية مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى صورة للنجمة حورية فرغلى تفيد بأنها شكل وجهها بعد إجراءها إحدى العمليات فى أمريكا والتى نفته لنا حورية.

قالت حورية فى رسالة صوتية اختصت بها ”الخليج 365” مؤخرا: مصر الحبيبة، جمهورى الجبيب، صحابى، أهلى كل الناس وحشتونى وحشتونى، أنا بكلمكم من شيكاغو، بعد عملية عملتها يوم 8 فبراير الماضى، استغرقت 10 ساعات، اتألمت فيها كتير قوى، وبدعواتكم ودعوات أمى، قدرت أتغلب على الألم، وبعمل اللى الدكتور قاللى عليه، جلسات الأكسجين، علشان يحضرنى للعملية التانية .







