شكرا لقرائتكم خبر عن أماني السويسي تطرح كليب أحدث أغنياتها "يا أنا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة التونسية أماني السويسي كليب أحدث أغنياتها بعنوان "يا أنا"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وهي من كلمات الشاعر رمضان محمد، وألحان بدر شريف، وتوزيع وميكس تميم، والكليب تم تصويره في دبي مع المخرج عادل سرحان.

يذكر أن أماني طرحت مؤخرا كليب أغنية "فوبيا"، والتي حققت أكثر من مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وهي من كلمات سيد حسن، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع تميم، والكليب إخراج عادل سرحان.

من ناحية أخرى تعاقدت أماني مؤخرا على تقديم عرض مسرحى غنائى تقدمه خلال الفترة المقبلة بشكل جديد ومختلف وتراهن عليه خلال مشوارها.



أماني السويسي (1)



أماني السويسي (2)



أماني السويسي (3)

وطرحت منذ فترة المطربة أمانى السويسى أحدث أغنياتها الجديدة التى تحمل اسم "خليك في بيتك"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والتي أطلقته لتشجيع المواطنين على البقاء في المنزل لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحتهم.

وتهدف أغنية "خليك في بيتك" الى عدم الاستهتار بصحتنا والبقاء في منازلنا لأن فيروس كورونا يشهد انتشار في كل الدول رغم تطبيق حظر التجوال وبقاء عدد كبير منا في المنازل إلا أن الخروج منه يشكل خطرًا والتعرض للإصابة بشكل كبير.