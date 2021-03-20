فريق مسلسل الشيطان "لوسيفر" يكشف السر: غضب الأمهات سبب نجاحنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع اقتراب موعد انتهاء مسلسل الفانتازيا Lucifer "لوسيفر" على شبكة نتفليكس، يكشف عدد من صناع العمل أسرار كواليس العمل على المسلسل الناجح.

وكشف مبتكر العمل الأصلي، الإنجليزي نيل جيمان، أن الأمهات أصحاب الفضل الأول في استمرار المسلسل طيلة هذه الفترة.

وذكر موقع "سينما بليند" الأمريكي أن صناع المسلسل اجتمعوا مؤخرًا لقراءة السيناريو والتدرب عليه، وشارك منتج العمل جو هندرسون صورة جماعية لطاقم العمل.





وقام "جيمان" بإعادة نشر الصورة الجماعية عبر حسابه الخاص على موقع تويتر مرفقة بتعليق يشكر فيه الأمهات، وقال فيه: "شكرًا لمليون أم حاولت حظر عرض لوسيفر ومقاطعته؛ فمحاولاتكم المستميتة لمنعه كانت بمثابة ضمان سحري لازدهار المسلسل ونجاحه".





وأضاف متوجهًا بالشكر للأمهات، قائلا: "إن شكوى الأمهات كان لها تأثير عكسي على نجاح المسلسل، رغم أن مسلسل لوسيفر تعرض لكثير من الصعاب على مدار عرضه وكاد أن يتوقف أكثر من مرة لكن شكاوى الأمهات كانت بمثابة دعاية إيجابية أنقذت العمل من الإلغاء.

وأوضح الموقع، أن مسلسل "لوسيفر" ألغي أول مرة من قبل الشركة المنتجة فوكس في الموسم الثالث، قبل أن تشتري نتفليكس حقوق إنتاجه وتجدده لموسم رابع.

وأعلنت نتفليكس عن إنهاء المسلسل في الموسم الخامس، قبل أن تكشف مؤخرًا عن تجديده لموسم سادس وأخير.

ويتناول مسلسل "لوسيفر" قصة الشيطان "لوسيفر" الذي ترك الجحيم وهبط إلى الأرض واستقر في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية ليتفهم البشر بشكل أكبر.

وأثارت قصة المسلسل غضب الأمهات المسيحيات المتدينات، ليدشنوا حملة ضد المسلسل أملًا في حذفه، وبالفعل جمعت الحملة مليون توقيع، لكنها أتت بأثر عكسي، إذا ساهمت الحملة في مضاعفة مشاهدات المسلسل.