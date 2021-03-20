شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى تنشر صورة من أسانسير "بين السما والأرض" وتعلق: يا رب يعجبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوّقت الفنانة يسرا اللوزى جمهورها بصورة من كواليس مسلسل "بين السما والأرض"، للنجم هانى سلامة، ومقرر أن يعرض خلال شهر رمضان المقبل، وقالت: "يا رب المسلسل يعجبكم"، وظهر جميع أبطال العمل فى الصورة، والعمل ينتمى لنوعية الـ15 حلقة فقط ويعتمد على البطولة الجماعية بمشاركة عدد كبير من الفنانين.



يسرا اللوزى

وتدور أحداث مسلسل "بين السما والأرض" خلال يوم واحد وتكون داخل المصعد الكهربائى وبداخله عدد من الأشخاص لكل واحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر، ويحدث لهم العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميديا والإنسانية وغيرها.

"بين السما والأرض" سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل وبطولة هانى سلامة، سوسن بدر، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، أحمد بدير، محمد لطفى، ندا موسى، محمد ثروت، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندا موسى، ونورهان.