شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تطرح أغنية "أمى" ووالدتها تظهر فى الكليب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "أمى"، وذلك احتفالا بعيد الأم والتي أهدتها لوالدتها ولجميع الأمهات في الوطن العربى، وتظهر والدة النجمة اللبنانية معها فى الكليب، والأغنية من كلمات إميل فهد، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق.

وكانت نانسي عجرم قد طرحت مطلع شهر مارس الجارى أغنية "ما تحكم عحدا" من كلمات منير بوعساف، وألحان نبيل عجرم، وتوزيع باسم رزق، وهى أغنية تتر أحد المسلسلات اللبنانية المقرر عرضها فى شهر رمضان المقبل.

وفى سياق متصل تواصل نانسى عجرم التحضير لألبومها الجديد الذى يضم 10 أغنيات، حيث انتهت من تسجيل معظم أغانى الألبوم وتعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على الأخيرة التى قررت بشكل نهائى طرحها فى الألبوم وكذلك موعد اطلاقه فى الأسواق وعلى منصات الأغانى.

وسبق واسترجعت عجرم ذكريات ألبوم "يا سلام"، التى حلت ذكراه الـ18 عاما على طرحه منذ عدة أيام، والذى أنتج فى عام 2003 وضم العديد من الأغانى الناجحة من ضمنها "أخاصمك أه" و"سحر عيونه".