شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: العصمة كانت فى إيدى بزواجى الثانى ولم أتزوج بعدها فالرجال خافوا منى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة إلهام شاهين، أثناء الجزء الثانى من حلقتها ببرنامج "السيرة"، الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC: "العصمة كانت فى يدى فى الزيجة الثانية من اللبنانى عزت قدورة، وكان ذلك هو شرطى الوحيد لقبول الزواج منه، وسبب طلبى لهذا الشرط كنت بأمن نفسي، فالزواج كان فى السر لمدة عام فخشيت أن لا يعلن الزواج ويرفض يطلقنى، وعندما عرضت عليه الشرط اعترض بشدة فى البداية ولكن وافق فى النهاية".

وتابعت إلهام شاهين: "زوجىّ الاثنان أحببتهما فهما محترمين جدا ولهم كل الاحترام منى، وكنت أتمنى ألا أتحدث عنهما خلال اللقاء ولكن هذا الكلام موجود فى أرشيفى وتاريخى، وبالتأكيد خلال زواجى منهما تعبتهما جدا بجنانى وقوتى وعندى الذى لا يحتمل، ولم أتزوج بعدهما فالرجال خافوا منى، وأنا لم يكن عندى استعداد أن أتحمل رجلا يفرض سيطرته علىّ، فأنا امرأة قوية".

وأضافت إلهام شاهين: "تزوجت من عادل حسنى وكان فرق السن بيننا ما يقرب من 25 عاما وتزوجته وكان لديه شركة سياحة، وبعد عامين من الزواج أبلغنى البعض أن عادل يخوض تجربة إنتاج مع سهير رمزى وسألته حينها فأنكر وقبل نزول الفيلم اعترف لى أن الفيلم من إنتاجه، وأنه اضطر لذلك بسبب ضغط أصدقائه عليه، وأن هذه المرة الأخيرة الذى يقوم فيها بذلك".

وأكدت إلهام شاهين: "بعد فترة وجدت الكثير يخبرنى أن عادل خاض تجربه الإنتاج مرة أخرى مع سهير رمزى أيضا، سألته وأنكر وكنت حينها أصور مشاهد باستديو مصر وجاء صحفى لعمل حوار وبالصدفة قال إنه عمل للتو حوارا مع عادل فى استديو النحاس فذهبت على الفور هناك لأجده فى حجره سهير رمزى وقال لى (أيوة أنا كداب وشوفى إنتى عايزة إيه)، وحينها طلبت الطلاق، والذى ضايقنى فى الأمر أنه كان دائما يريدنى أن أبعد عن الفن وهو من دخل الفن وقلت له حينها (لو عايزة أتجوز راجل من الفن كنت اتجوزت بس أنا كنت عايزة أتجوز من خارج الفن)".