شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح: زواجى الحالي بقاله 11 سنة عشان مريحانى وأجمل حد فى عينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم مدحت صالح ضيفا في برنامج "الدوبلكس" تقديم أبلة فاهيتا، على قناة ON، وكشف عن سر استمرار زواجه الحالي قائلا: "زوجتى الحالية معايا بقالنا 11 سنة، واستمرار الزواج لأنها مريحانى وهى هادية وأجمل حد في عينيا".

ووجهت أبلة فاهيتا بعض الأسئلة المحرجة للفنان مدحت صاحل في فقرة بعنوان "سؤال وعقاب" ليضطر أن ينفذ العقاب التي طلبته منه بسبب تهربه من إجابة الأسئلة، حيث قام بالغناء وعلى كتفه ثعبان، ولعب بالصاجات، كما ارتدى باروكة ورقص دبكة.

وكشف مدحت صالح عن صداقته بالفنانة الراحل صباح قائلا: "صباح من أحلى السيدات اللى بشوفها في حياتى وهى تركيبة تخلى الإنسان يكون مقبل على الحياة وهى من أجمل القلوب اللى بشوفها بس كانت بتخاف جدا".

وأضاف مدحت صالح: "بمناسبة إن صباح بتخاف في مرة كنا رايحين حفلة في العراف وكنت معاها في الطيارة وروحت أقولها تخيلى لو مكان الكرسيين اللى احنا قاعدين عليهم وقعوا فاجأة كانت بتترعش وتخاف جدا".

وعن منع مطربى المهرجانات قال مدحت صالح: "أنا مش مع منع حد، يا رب كل المصريين يغنوا ولكن أنا مع أحل المشكلة أشوف مشكلتى معاهم في إيه بالظبط وأحاول أحلها وأديهم فرصتهم ينطلقوا ويشتغلوا".

وطلبت منه أبلة فاهيتا غناء بعض كلمات الأغانى على ألحان أغنيات أخرى، من بينهم كلمات أغنية "بوس الواوا" للنجمة هيفاء وهبى على لحن أغنية "المليونيرات"، الأمر الذى أضحك الجمهور الحاضر للحلقة.



مدحت صالح



الفنان مدحت صالح مع ابلة فاهيتا



مدحت صالح يحمل ثعبان حول رقبته