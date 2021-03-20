شكرا لقرائتكم خبر عن هلا رشدى تتألق بأغانى الأمومة مع منى الشاذلى وتقلد أصالة بأغنية "لو مرجعتش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية منى الشاذلى في برنامج "معكم" الذى يذاع على فضائية سى بى سى المطربة هلا رشدى وابنها معز، والتي قدمت عددا من أغانى الأم، منها "صباح الخير يا مولاتى" وأمورتى الحلوة" "يا أخواتى بحبها" و"ماما زمانها جاية"، وقامت هلا بتقليد المطربة أصالة بأغنية "لو مرجعتش".

وطرحت مؤخرا المطربة الشابة هلا رشدي كليب بعنوان "نصيبها مجاش" كلمات محمود عبدلله، و ألحان أحمد عمار، توزيع موسيقي أحمد شوقي، إنتاج وهندسة صوتية هاني محروس، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب من إخراج عفاف جريس.

وكانت هلا قدمت مؤخراً أغنية "واحدة من الجيل الجديد" خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة من كلمات راؤول وألحان مدين وتوزيع عمر إسماعيل وميكس وماستر مصطفى رؤوف وجيتارات مصطفى نصر.

يذكر أن هلا رشدى دخلت مجال الطرب والغناء من خلال السوشيال ميديا قبل أن تتعاقد مع إحدى شركات الإنتاج وتقوم حالياً بالتحضير لألبومها الأول.