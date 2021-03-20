شكرا لقرائتكم خبر عن أبلة فاهيتا تجبر مدحت صالح على غناء "بوس الواوا" بلحن "المليونيرات".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم مدحت صالح ضيفا في برنامج "الدوبلكس" تقديم أبلة فاهيتا، المذاع على قناة ON، وكشف عن صداقته بالفنانة الراحل صباح قائلا: "صباح من أحلى السيدات اللى بشوفها في حياتى وهى تركيبة تخلى الإنسان يكون مقبل على الحياة وهى من أجمل القلوب اللى بشوفها بس كانت بتخاف جدا".

وأضاف مدحت صالح: "بمناسبة إن صباح بتخاف في مرة كنا رايحين حفلة في العراف وكنت معاها في الطيارة وروحت أقولها تخيلى لو مكان الكرسيين اللى احنا قاعدين عليهم وقعوا فاجأة كانت بتترعش وتخاف جدا".

وعن منع مطربى المهرجانات قال مدحت صالح: "أنا مش مع منع حد، يا رب كل المصريين يغنوا ولكن أنا مع أحل المشكلة أشوف مشكلتى معاهم في إيه بالظبط وأحاول أحلها وأديهم فرصتهم ينطلقوا ويشتغلوا".

وطلبت منه أبلة فاهيتا غناء بعض كلمات الأغانى على ألحان أغنيات أخرى، من بينهم كلمات أغنية "بوس الواوا" للنجمة هيفاء وهبى على لحن أغنية "المليونيرات"، الأمر الذى أضحك الجمهور الحاضر للحلقة.



مدحت صالح



الفنان مدحت صالح مع ابلة فاهيتا



مدحت صالح يحمل ثعبان حول رقبته



مدحت صالح مع ابلة فاهيتا