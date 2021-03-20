تأثر زوجته وغياب نجوم الفن.. لقطات من جنازة رائد لبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شهدت جنازة المخرج الكبير رائد لبيب، التي خرجت من مسجد السيدة نفسية ودُفن بمقابر أسرته بالسيدة عائشة صباح يوم الجمعة، العديد من اللقطات نستعرضها في السطور التالية:-

غياب نجوم الفن

شهدت الجنازة غياب نجوم الفن ولم يحضر سوى عدد قليل منهم أبرزهم نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، والفنان منير مكرم عضو مجلس النقابة والفنان أحمد شاكر.

تأثر زوجته

ظهرت زوجته الكاتبة داليا مسلماني بتأثر شديد خلال مشاركتها في تشييع جثمان زوجها الراحل رائد لبيب.

منير مكرم

حرص الفنان منير مكرم على التواجد مع أسرة المخرج الراحل منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة للانتهاء من إجراءات الدفن حتى المشاركة في تشييع جثمان المخرج الراحل.

مشاركة الجمهور

حرص العديد من الأشخاص المتواجدين بمحيط مسجد السيدة نفسية على المشاركة في تشييع جثمان المخرج الراحل رائد لبيب.

وتوفي المخرج الكبير في الساعات الأولى من صباح الجمعة 19 مارس، بعد صراع مع مرض السرطان.

لبيب الذي أعلن منذ فترة إصابته بمرض السرطان، تواجد في أيامه الأخيرة بأحد المستشفيات، قبل أن يلقى ربه متأثرا بمرضه.

رائد لبيب واحد من أشهر مخرجي المسلسلات التليفزيونية ذات الطابع الكوميدي، كما عُرف كمخرج لبرامج الكاميرا الخفية.