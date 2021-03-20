هاجر أحمد أمام البحر ونوال الزغبي تخطف الأنظار.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نوال الزغبي

خطفت الفنانة نوال الزغبي، الأنظار بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تعاملك المرأة.. كيف تريد أن تعامل أولاً.. ثم تعاملك كيف تعاملها".

هاجر أحمد

كشفت الفنانة الشابة هاجر أحمد، عن أحدث ظهور لها أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اذهب إلى حيث تتنفس مجانًا".

ريم سامي

نشرت الفنانة ريم سامي، أحدث إطلالة لها خلال تواجدها في الشارع بصحبة فتاة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ياسمين رئيس

الفنانة ياسمين رئيس، نشرت صورة لها من أمام البحر، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "التجاهل أرقى رد".

بسنت صيام

ظهرت الفنانة بسنت صيام، على قارب داخل البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جمعة سعيدة".

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أعشق حياتك في كل دقيقة".

إنجي علاء

نشرت الاستايلست إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الصورة الحلوة.. اللي بتكون ليها ذكرى حلوة".

مي القاضي

الفنانة مي القاضي، ظهرت أمام الأهرامات عبر حسابها على إنستجرام، وذلك كنوع من الترويج للسياحة المصرية.

بوسي

نشرت الفنانة بوسي، أحدث ظهور لها خلال تجولها بأحد الشوارع، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أحمد فهمي

ظهر الفنان أحمد فهمي، بصحبة كلبه الصغير، عبر حسابه على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.