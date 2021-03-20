فن ومشاهير

مصطفى شعبان يسخر من عطل "واتس آب" و"فيسبوك"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

سخر النجم مصطفى شعبان، من العطل الذي أصاب مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة.

ونشر شعبان، صورة ساخرة يظهر فيها عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وفيها: "لما تعرف أن الماسنجر والواتس مش شغالين.. بس أنت كده كده آخر رسالة جاتلك كانت من خمس سنين".

ومن جانب آخر يخوض النجم مصطفى شعبان السباق الدرامي الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ملوك الجدعنة" مع النجوم: عمرو سعد، ياسمين رئيس، ، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، وليد فواز وغيرهم.

المسلسل سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار شعبي حول صديقين يعيشان رحلة صعود في التجارة ويدخلان في صراعات كبيرة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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