مدحت صالح يطرح أغنية "إنتي حلوة في كل وقت" بمناسبة عيد الأم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

طرح الفنان مدحت صالح، أغنيته الجديدة "إنتي حلوة في كل وقت"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وذلك بمناسبة عيد الأم والذي يوافق يوم الأحد 21 مارس 2021.

وتقول كلمات الأغنية: "إنتي حلوة في كل وقت بابتسامتك من الكسوف، وسبني أفكر لما أشوف، والـ8 اللي في حواجبك لما برقد من العيا، وأنتِ بتقول ضنايا، أو تعالى شيل معايا، حتى يا قليل الرباية، حتى يا قليل الحيا، إنتي حلوة في كل وقت".

وتعاون صالح خلال الأغنية مع الملحن والموزع شادي مؤنس، من كلمات مصطفى إبراهيم، ميكس وماستر أسامة كمال.

يذكر أن آخر أغاني مدحت صالح "وردي" والتي طرحها قبل أيام، من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقي محمد شفيق، وهي إحدى أغاني ألبومه الجديد "يتقال".