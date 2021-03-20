أرملة كوبي براينت تقاضي شرطة لوس أنجلوس لانتهاكها حرمة جثته 

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 مارس 2021 01:37 صباحاً - ليست المرة الأولى وربما لن تكون الأخيرة الحالات التي يستغل فيها أحد وظيفته لالتقاط صور مع مشاهير كرة القدم والفن، لكن أن يقدم شخص ما على فعل ذلك بعد وفاتهم وليس في حياتهم، فهذا يعدّ انتهاكاً لحرمة وخصوصية رفاتهم.

وأثارت الجدل حول ما يصح وما لايصح فعله مع بقايا جثث المشاهير الذين يتوفون بحوادث طائرات وسيارات مؤسفة، فانيسا براينت "38 عاماً"، أرملة نجم كرة السلة الأمريكية الراحل كوبي براينت، وذلك من خلال قيامها بنشر أسماء 4 ضباط عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي الذي يتابعها فيه أكثر من 14 مليون و400 ألف شخص بتهمة الإهمال وانتهاك الخصوصية.

وقالت في منشورها إن الضباط التقطوا صوراً مثيرة للمشاعر لتسعة أشخاص لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة بالقرب من كالاباساس، كاليفورنيا، الذي وقع في يناير/ كانون الثاني 2020 .

وزعمت فانيسا براينت أيضاً أن أحد الضباط شارك مع نادل صور جثة كوبي براينت، وقام الآخرون بتوزيع "صور مجانية للأطفال القتلى والآباء والمدربين".

وأشارت كذلك إلى أن الصور والتي تشمل جثة ابنتها جيانا البالغة من العمر 13 عاماً تم التقاطها ومشاركتها "دون سبب سوى إحداث قيل وقال مرعب"، بحسب وصفها ،وفقاً لتقارير عدة وسائل إعلام عالمية.

وتدعي فانيسا براينت أن 8 ضباط على الأقل التقطوا صوراً لموقع الحادث من أجل استخدامهم الشخصي، وتزعم أن أحدهم التقط ما بين 25 و100 صورة .

ويأتي نشر أرملة كوبي براينت لأسماء الضباط الأربعة من شرطة لوس أنجلوس بعدما رفض قاض الأسبوع الماضي محاولة لوقف نشر أسمائهم .

رد فعل شرطة لوس أنجلوس

وأتى رد الفعل من مأمور مقاطعة لوس أنجلوس أليكس فيلانوفا على نشر أرملة كوبي براينت أسماء الضباط، عبر موقع "تويتر"،فرد عليها بمنشور آخر عبر "تويتر" قائلاً: "سنمتنع عن محاكمة هذه القضية في وسائل الإعلام، وسينتظر القسم المحكمة لتقرر نتيجة القضية،قلوبنا مع كل العائلات المتضررة من هذه المأساة".

الناس يتعاطفون مع فانيسا براينت ويطالبون بالشفافية

وجاءت التعليقات على منشور مأمور شرطة أليكس فيلانوفا صادمة،ومليئة بالإنتقادات اللاذعة،وأقسى انتقاد وجه له من أحد التابعين، قائلاً له: إنه بالطبع سيرفض محاكمة هذه القضية في وسائل الإعلام لأنه يكره الشفافية والمساءلة.

وطالب أحد المعلقين بالتغيير،لأن الضباط وممثلي القانون يخطئون عندما يأمنون العقاب الحقيقي على أفعالهم .

ودعاه أحد المعلقين إلى إيقاف عمل الضباط الأربعة، وتنظيف قسمه قبل أن يفعل أحد آخر ذلك.

