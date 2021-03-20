شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: أنهيت كل صراعات الوسط الفنى وعلاقتى بفيفى عبده ونادية الجندى جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة إلهام شاهين إنها عاشت الكثير من الصراعات خلال حياتها، وأكدت أن جميع صراعات الوسط الفنى سواء مع زملاء أو مخرجين تم الصلح فيها، واعتبروا أن ما حدث ما هو إلا "عبط"، على حد قولها، وأنها تصالحت مع فيفي عبده وأصبحت من أقرب الناس لقلبها، وكذلك الخلافات بينها وبين نادية الجندى انتهت عندما جاءت لتعزيها في والدتها.

وأضافت الفنانة إلهام شاهين خلال الجزء الثانى من استضافتها في برنامج السيرة الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC: "بمر بفترات اكتئاب وحينها أختفى تمام وأستطيع أن أعالج نفسي من خلال أخذ الكثير من المنومات حتى لا أفكر، وتابعت: "لم يتعبنى أحد فى حياتى وأنا من أتعبت نفسي وأنا لدى كبرياء وقوة وعند ولم يوجد شيء فُرض علىّ فى حياتى، وأهم الشخصيات التى أثرت فى حياتى أمى فلا يوجد أم مثلها في الحياة، وهالة صدقى ويسرا وليلى علوى وصابرين ودلال عبد العزيز أعز صديقاتى، وأحب أن أسمى سيرتى (المصداقية)".

وتنتظر الفنانة إلهام شاهين عرض حكاية "حتة مني" ضمن حكايات مسلسل "زى القمر" إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية ومها سليم، وهي من سيناريو وحوار شهيرة سلام وإخراج حسام على، ويشارك في الحكاية إلى جانب إلهام شاهين كلاً من أحمد وفيق، ايناس كامل، نهال عنبر، سارة الشامى، حنان سليمان، مؤمن نور وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وكانت قناة cbc أعلنت بدء عرض حلقات حكاية "حتة منى" للنجمة إلهام شاهين وهى أولى حكايات مسلسل "زى القمر"، يوم السبت الموافق 20 مارس الجارى الساعة 8 مساء، حيث طرحت القناة برومو الحكاية وكشف عن طبيعة الأحداث التى تدور فى إطار اجتماعي حول قضايا المرأة التى تفضل إلهام شاهين تقديمها سواء فى السينما أو الدراما.