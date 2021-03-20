شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح: بدأت غناء وأنا عندى 16 سنة وأحلى حاجة فى الملهى الليلى "النقطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم مدحت صالح ضيفا في برنامج "الدوبلكس" تقديم أبلة فاهيتا، المذاع على قناة ON، وقال خلال الحلقة: "أنا اشتغلت على الألبوم بتاعى لمدة عام كامل ودخلت عليا الكورونا واخترت 15 أغنية، وعندى كمان 4 سايبهم وقت تانى عشان كل حاجة تاخد حقها".

وأضاف مدحت صالح: "الحمد لله حتى الآن لم أُصَب بكورونا، وأنا لما بشتغل بشتغل عشان مزاجى وحالتى، وبما إنى من ضمن المواطنين والشعب المصرى فبكون حاسس أنا بحب إيه وأعمله".

وعن بدايته الفنية قال: "أهلى كانوا عارفين إنى بغنى ولكن والدى الوحيد اللى كان ضد الفكرة دى، ووالدتى كان صوتها حلو وكانت بدندن في المطبخ وكنت بستشيرها في كلمات الأغانى".

وتابع: "أنا من صغرى وأنا بغنى في أفراح قرايبنا وجيرانا وأصحابنا، ولكن بشكل احترافى واقف أمام ميكرفون إذاعى كان عندى 16 سنة، وكوّنت فرقة في روض الفرج وأنا في ثانوى، وبقينا أشهر فرقة ومفيش سطح سيبنا فرح مغنناش فيه، وكنا بنشتغل كمان كل حاجة بما فيها الفراشة والكهرباء وفى نهاية اليوم بنقسم الفلوس علينا، وكان نصيبى وقتها حوالى 2 جنيه ونصف، وشبرا دى حياتى هي اللى خلتنى أجيب المرسيدس، أما حلاوة الـ night clun هى (النقطة) اللى بتنزل على المطرب وبتتقسم بينا أنا وصاحب المكان".

مدحت صالح



الفنان مدحت صالح مع ابلة فاهيتا



مدحت صالح يحمل ثعبان حول رقبته