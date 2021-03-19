وفاة الفنان المصري عبدالوهاب خليل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الفنان المصري عبدالوهاب خليل، مساء الجمعة، عن عمر ناهز 81 عاماً، وفق وسائل إعلام محلية.

واشتهر الفنان الراحل بدور "عم مدني" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" (بطولة نور الشريف- إنتاج 1996).

بدأ عبد الوهاب خليل مشواره عبر المسرح والإذاعة وشارك بعدها في الكثير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، منها أفلام "الخيط الرفيع، أحضان الخوف، الدخيل، اليتيم والحب، أسوار المدابغ، الحب المر، وبالوالدين إحسانا، الرجل الآخر، عاشق الروح، أختي، ولد وبنت، حب فوق البركان، دنيا الله، إمبراطورية المعلم، ابن الجبل".

كما شارك في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة منها "دموع في عيون وقحة، رأفت الهجان، ميراث الشر، القطار الأخير، لن أعيش في جلباب أبي، الطريق إلى الحقيقة، غريب في المدينة، تامر وشوقية، الإمام مالك، ساكن قصادي، شاهد إثبات، بوابة الحلواني، نفق الشيطان".

وقدّم على المسرح "عائلة سعيدة جداً، نجمة نص الليل، الملوك يدخلون القرية، على جناح التبريزي".