شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين لوفاء الكيلانى: انفصلت عن زوجى الأول بسبب إنتاجه فيلمين لسهير رمزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة إلهام شاهين خلال الجزء الثانى من حلقتها فى برنامج "السيرة" الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC: "تزوجت من عادل حسنى وكان فرق السن بيننا ما يقرب من 25 عاما وتزوجته وكان لديه شركة سياحة، وبعد عامين من الزواج أبلغنى البعض أن عادل يخوض تجربة إنتاج مع سهير رمزى وسألته حينها فأنكر وقبل نزول الفيلم اعترف لى أن الفيلم من إنتاجه، وأنه اضطر لذلك بسبب ضغط أصدقائه عليه، وأن هذه المرة الأخيرة الذى يقوم فيها بذلك".

وتابعت الفنانة إلهام شاهين: "بعد فترة وجدت الكثير يخبرنى أن عادل خاض تجربه الإنتاج مرة أخرى مع سهير رمزى أيضا، سألته وأنكر وكنت حينها أصور مشاهد باستديو مصر وجاء صحفى لعمل حوار وبالصدفة قال إنه عمل للتو حوارا مع عادل فى استديو النحاس فذهبت على الفور هناك لأجده فى حجره سهير رمزى وقال لى (أيوة أنا كداب وشوفى إنتى عايزة إيه)، وحينها طلبت الطلاق، والذى ضايقنى فى الأمر أنه كان دائما يريدنى أن أبعد عن الفن وهو من دخل الفن وقلت له حينها (لو عايزة أتجوز راجل من الفن كنت اتجوزت بس أنا كنت عايزة أتجوز من خارج الفن)".

وتابعت الفنانة إلهام شاهين: "زواجى الثانى من عزت قدورة لم أعلن عنه وهو من طلب ذلك بسبب ظروف عائلية، حيث كان ينتظر زواج ابنته واحترمت رغبته لأنه لم يحب الإعلام والصحافة وبعد مرور عام طلبت منه أن نعلن ورفض فطلقت نفسي منه لأن العصمة كانت فى يدى، وهو شعر بإهانة فى رجولته وكان يريد أن يردنى كى يطلقنى هو ولكنى رفضت، وحادثة إلقاء ماء نار عليّ أقسم أنه لم يقم بذلك ولا يستتبع أن يبوح عن الفاعل، وبالمناسبة عزت هو أكثر رجل أحبّنى ولكنى لم أحبه بنفس القدر وأحببت عادل حسنى أكثر".