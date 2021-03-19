شكرا لقرائتكم خبر عن عارفة عبد الرسول لـ منى الشاذلى: حفيدتى بتعلمنى لعبة الجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة عارفة عبد الرسول خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج "معكم" الذى يذاع على قناة سى بى سى، إن حفيدتها دائما ما تعلمها لعب الجمباز، وتحرص طول الوقت على شرحها بطريقة كوميدية.

وأضافت عارفة أنها منذ صغرها كانت حريصة على الاحتفال بيوم عيد الأم، ووالدها كان مصمما على الاحتفال بهذا اليوم.

وروت عارفة أثناء البرنامج عن موقف عندما كانت تشاهد أحد البرامج وكان يقدم هدايا للأم المثالية، وتحدثت مع ابنها وقالت له:" مش بتفكر تدينى جايزة الأم المثالية، ليرد عليها لا يمكن أعطيك جايزة الأم المثالية ولكن تستاهلى جائزة الأم المسلية".

وتظهر الفنانة عارفة عبد الرسول ضيفة شرف فى مسلسل "أحسن أب" للنجم على ربيع، الذى ينافس به فى شهر رمضان، وتجسد دورا مهما ومحوريا أمام بطل العمل خلال الحلقة التى تظهر فيها ضمن أحداث العمل، وبدأت التصوير الأيام الماضية فى الديكور الخاص بالعمل.