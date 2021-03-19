شكرا لقرائتكم خبر عن ناقد فنى: الشركة المتحدة حولت المشهد الدرامى إلى حقيقى وأحدثت نهضة درامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد محمود ناقد فني، أن مصر مقبلة على مرحلة كبرى في استخدام القوى الناعمة في إعادة تشكيل وعي المواطن المصري، مشيدا بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، باعتبارها لديها رؤية ثاقبة في تحويل المشهد الدرامي لمشهد حقيقي يعبر عن قيمة مصر وقوتها الناعمة وتشكيل الوعي الاجتماعي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد ببرنامج الحقيقة الذي يذاع على قناة إكسترا نيوز: "أتصور أن قيمة الدراما والسينما التي تستهدف النهضة التوعوية تضاهي وتتفوق على القوى الاقتصادية والسياسية، والبدايات كانت مبشرة بداية من فيلم الممر، وكنت في قاعة العرض وبجوار عدد من الشباب في أعمار مختلفة وتأثروا بكل ما تم عرضه ومثل تلك الأعمال تفسد المخططات التي تتعرض لها مصر".

وقال: "لو نظرنا إلى السينما الأمريكية تمكنت من غزو مشاعر وعقول أجيال متتعددة من خلال قصص غير حقيقية، بينما نحن كمصريين نمتلك قصصا واقعية على أرض الواقع، سواء في المحيط العسكري أو مجابهة الفكر المتطرف، ومسلسل الاختيار نموذج حي، حيث تحرك وجدان الناس مع هذا المسلسل، والبعض أعاد النظر في التفكير فيما هو مرسوم من مخططات لهدم الدولة المصرية، وهذا العمل الدرامي بعد 50 عاما سيترك أثرا كبيرا في النفوس".

وتابع: "من أهم سمات النهضة الدرامية التي ترسخ لها الشركة المتحدة هو أن لها بعد اجتماعي وليس وطنيا فقط، واختيار النجوم كان اختيارا ذكيا في جميع الأعمال التي أنتجتها الشركة المتحدة خلال موسم رمضان".