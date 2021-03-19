وليد منصور يكشف حقيقة ارتباطه بـ روبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أثارت عدة صور جمعت ما بين منظم الحفلات المنتج وليد منصور، والفنانة روبي، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال الساعات الأخيرة الماضية.

وأثيرت شائعات حول ارتباط الثنائي، وهو ما نفاه وليد منصور في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، مؤكدا أن ما تردد عارِ من الصحة، مشيرا إلى أن روبي مثل أخته ولا يوجد أي صحة للأخبار المنتشرة ولا يعرف مصدر هذه الشائعات.

وكانت مصادر مقربة من منصور نفت لـ"الخليج 365" ما تردد عن ارتباطه بروبي، وشددّت على أن الصور التقطت لهما بشكل عفوي.

ويتولى وليد منصور، إنتاج ألبوم روبي الجديد "حتة تانية"، حيث يُعيدها للغناء بعد 14 عاما من طرح ثاني ألبوماتها "مشيت ورا إحساسي" عام 2007.

روبي تزوجت مرة واحدة من المخرج سامح عبدالعزيز، في فبراير 2014، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة "طيبة"، وفي أكتوبر 2015، أعلنت انفصالهما.

وطرحت روبي من ألبومها الجديد أغنيتي "حتة تانية" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، و"أنا لو زعلانة" من كلمات حسام سعيد وألحان خالد حلمي وتوزيع أحمد إبراهيم.

ألبوم روبي الجديد هو باكورة إنتاج شركة "Talent Beats تالنت بيتس" لمالكها وليد منصور.