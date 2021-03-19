منة عرفة: إيدي اتحرقت وعملت حادثة بالعربية.. أبوس إيديكم ارحموني (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجهت الفنانة الشابة منة عرفة، رسالة "مهمة" للأشخاص الذين يحاولون التدخل في حياتها الشخصية، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

وقالت منة في الفيديو: "عايزة أوجه رسالة للأشخاص اللي حاطين مناخيرهم جوه حياتي.. أنا هيحصلي إيه أكتر من كده؟! إيدي كلها محروقة، وعملت حادثة بالعربية، تعبانة وهعمل أشعة على المخ، وطلعلي غُدة هنا، حتى كلابي جالها مرض بيموت، في إيه تاني ممكن يحصلي؟".

أضافت: "يا ريت الناس دول يشوفوا حد تاني، مش لازم كل حاجة عليّا، خلاص يا جماعة بلاش يحصلي حاجة أكتر من كده، والحمد لله على كل شيء، الناس اللي حاطة عينها ومناخيرها جوه حياتي أبوس إيديكم ارحموني، بقالي 20 يوم مصايب بتحل عليّا معرفش منين، بقول الكلام ده للناس اللي بيقولوا حياتي زي الفل ومعنديش مشاكل".

يشار إلى أن آخر أعمال منة عرفة مسلسل "إسعاف يونس"، الذي عُرض مؤخرا على منصة Watch It، مع النجوم: محمد أنور وسارة سلامة وهناء الشوربجي ومحمد علي رزق، والعمل من إخراج معتز التوني.