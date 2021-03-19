صور تثير الجدل.. حقيقة ارتباط روبي ووليد منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

عدة صور جمعت بين منظم الحفلات المنتج وليد منصور، والفنانة روبي، أثارت جدلا وتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول طبيعة علاقتهما، وذلك خلال الساعات الأخيرة الماضية.

ونفت مصادر مقربة من منصور لـ"الخليج 365" ما تردد عن ارتباطه بروبي، وشددّت على أن الصور التقطت لهما بشكل عفوي.

ويتولى وليد منصور، إنتاج ألبوم روبي الجديد "حتة تانية"، حيث يُعيدها للغناء بعد 14 عاما من طرح ثاني ألبوماتها "مشيت ورا إحساسي" عام 2007.

روبي تزوجت مرة واحدة من المخرج سامح عبدالعزيز، في فبراير 2014، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة "طيبة"، وفي أكتوبر 2015، أعلنت انفصالهما.

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وطرحت روبي من ألبومها الجديد أغنيتي "حتة تانية" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، و"أنا لو زعلانة" من كلمات حسام سعيد وألحان خالد حلمي وتوزيع أحمد إبراهيم.

ألبوم روبي الجديد هو باكورة إنتاج شركة "Talent Beats تالنت بيتس" لمالكها وليد منصور.

ومن جانب آخر؛ تواصل روبي تصوير مسلسل "شقة 6" الذي ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية في إطار من الرعب والتشويق في إحدى العمارات ويحدث بعد ذلك أمر ما داخل شقة تقلب حياة الجيران رأسا على عقب.