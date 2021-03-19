"موشى إسحاق" وبائع الروبابيكيا.. 10 معلومات عن عبدالوهاب خليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

رحل عن عالمنا الفنان عبدالوهاب خليل، عن عمر يناهز 72 عامًا، ومن المقرر أن تشيع جنازته مساء اليوم الجمعة.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن عبدالوهاب خليل:

- من مواليد 12 مايو عام 1940.

- حاصل على ليسانس الحقوق، والتحق بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

- كانت بداياته في ستينيات القرن الماضي، من خلال المسرح والإذاعة.

- شارك بعدها في عشرات الأعمال بين السينما والمسرح والتليفزيون.

- من أبرز الأفلام التي شارك بها: "وبالوالدين إحسانًا، يمهل ولا يهمل، اليتيم والحب، ابن الجبل، مولد وصاحبه غايب" وغيرها.

- من أشهر المسلسلات التي شارك بها: "أبنائي الأعزاء شكرا، الباقي من الزمن ساعة، برج الأكابر، دموع في عيون وقحة، بوابة الحلواني، ساكن قصادي، وأهالينا" وغيرها.

- ومن أشهر الأعمال المسرحية التي شارك بها: "نجمة نص الليل، عائلة سعيدة جدًا، الملوك يدخلون القرية، على جناح التبريزي وتابعه قفة، الأستاذ شحاتة وبناته الثلاثة" وغيرها.

- اشتهر بتقديم الأدوار الثانوية وأجاد في شخصيات الإنسان البسيط، مثل الموظف والعامل والساعي.

- ومن أشهر أدواره على الإطلاق "موشى إسحاق" في مسلسل "رأفت الهجان"، و"مدني" بائع الروبابيكيا بمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".

- إجمالي أعماله تزيد على 160 عملًا ما السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، حسب قاعدة بيانات السينما.