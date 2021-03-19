المخلوقات الفضائية من الكواكب الأخرى ستبدو “تماماً مثل الحيوانات على الأرض”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 مارس 2021 10:16 مساءً - يدعي أحد علماء الأحياء الفلكية أنّ الكائنات الغريبة التي قد تعيش في عالم بعيد حول نجم آخر ستبدو “تماماً مثل الحيوانات على الأرض” وتتشكل من نفس العمليات التكوينية.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

يدعي اريك كيرشنباوم ، مؤلف كتاب جديد بعنوان “دليل عالم الحيوان إلى المجرة” ، أن الانتقاء الطبيعي الدارويني سيطبق في جميع أنحاء الكون.

وقال أنّ هذه العمليات تحكم تكوين الحياة على الأرض ، وبالتالي ستؤدي إلى مخلوقات تشبه بشكل ملحوظ تلك التي نراها في عالمنا.

قال عالم الأحياء وعلم الأحياء الفلكي من جامعة كامبريدج أن هذا سيؤدي إلى مخلوقات غريبة لها أجسام متناظرة بأجنحة أو أرجل أو زعانف.

وتابع: كما أنها ستتمتع بالذكاء، تملك لغة متطورة وربما حتى التكنولوجيا، مضيفاً أنك قد تكون قادراً على “تناول الشاي مع أحد منها” إذا حدث والتقيتما.

يستكشف الكتاب ، الذي نشر في hardback بواسطة Viking-Penguin، ما يمكن أن تكشف عنه الحيوانات على الأرض عن المخلوقات الفضائية وأنفسنا.

يتعمق كيرشنباوم في مخلوقات الأرض ، ويستكشف النظرية التطورية ، ويقوم بتنبؤات حول المخلوقات التي تعيش على بعد سنوات ضوئية من عالمنا.

انه لا يخوض في تكهنات حول شكل معين، أو كيف أنها قد تبدو في الواقع ، بل يتحدث أكثر عن كيف يمكن أن تتشكل وكيف قد تتصرف.

وهو يعتمد جزئياً على عمل ريتشارد دوكينز، عبر استكشاف مفهوم “الداروينية العالمية” ، حيث يقول دوكينز نفسه أن الكتاب يقدم “نظرة جانبية رائعة في علم الأحياء الدنيوي”.

فماذا يمكن أن نتوقع إذا كان للمخلوقات الفضائية أن تأتي لزيارة؟ حسناً ، وفقاً لكيرشنباوم سيكون الأمر مألوفاً بشكل مطمئن ويشبه الحياة كما نعرفها.

ويقول إن “القوانين العالمية لعلم الأحياء” التي تحكم جميع أشكال الحياة على الأرض من المرجح أن تنطبق على المخلوقات الفضائية ، مع تطور الأنواع عن طريق الانتقاء الطبيعي.

كما يؤكد أن ذلك ينطبق بغض النظر عما إذا كانت المخلوقات مصنوعة كيميائياً ، أو البيئات التي يعيشون فيها أو نوع النجوم التي تدور حول كوكبهم.

تقوم نظرية تشارلز داوين للانتقاء الطبيعي على بقاء الأفراد وتكاثرهم بناء على قدرتهم على التكاثر بنجاح.

فإنها تقيد تدريجياً قائمة الاحتمالات التطورية المبنية على المخلوقات التي تخرج من مختلف الاتحادات على مدى آلاف وملايين السنين.

يقول كيرشنباوم أن هذا ينطبق أيضاً على أنواع المخلوقات الغريبة في عالم بعيد.

وقال أنه على الرغم من أنها قد لا تبدو “بالضبط” مثل المخلوقات على الأرض ، وقد تتنفس هواءً مختلفاً ، إلا أنها ستظل تتطور بناء على خصائص تقييدية معينة تناسب بيئتها.

وفي كتابته لمجلة بي بي سي ساينس فوكس في عام 2020 ، قال: “القاعدة الأكثر أهمية هي أن الحياة تنشأ عن طريق الانتقاء الطبيعي. الحياة تتكيف مع بيئتها.

‘سوف تتطور المخلوقات الفضائية المعقدة من المخلوقات الفضائية البسيطة ، من أجل حل المشاكل على كوكبهم. مشاكل مثل العثور على الطعام ، وتجنب أن تصبح طعاماً لشخص آخر ، والتكاثر.”

ويشير إلى أن المخلوقات الغريبة من المرجح أن تتبع بعض الأنماط المألوفة، على سبيل المثال ستكون متماثلة ثنائياً، أي أن جانبهم الأيسر يعكس جانبهم الأيمن.

سيكون هناك نوعين منها: المفترسة والفريسة ، مما سيؤدي إلى التمويه والدروع على غرار المخلوقات على الأرض. وسوف تكون اجتماعية وكذلك فردية ولها مجموعة من الحركات المصممة لتجنب المفترس المهيمن.

وأعطى مثالاً من ملاحظات الأسماك التي تعيش في قاع البحر على الأرض، الذين يستخدمون النبضات الكهربائية للإشارة إلى وضعهم الاجتماعي.

وقال إن الأنواع المهيمنة في عالم بعيد ربما تطورت لاستخدام الكهرباء للاتصال بطريقة أكثر تفصيلاً وأكثر تقدماً.

من المحتمل أيضاً أن يكون لديهم أطراف مألوفة للحركة، مثل الساقين والزعانف والأجنحة وحتى أشكال معينة من الطائرات لمساعدتهم في أجواء معينة.

وقال أنه لن يكون مهتماً حول كيفية تكاثرهذه المخلوقات، كونه هناك العديد من الأشكال لذلك على الأرض، وبأن ذلك يعتمد على البيئة.

من المرجح أن تكون المخلوقات ذكية ، مع تطور الأنواع المهيمنة في مجالات التكنولوجيا واللغة وطرق التواصل، أوضح كيرشنباوم.

وكتب في الكتاب: “كلنا نريد أن نؤمن بوجود كائنات فضائية ذكية”، مضيفاً أنه ” يبدو أنه لا مفر من وجودها في الواقع.

وهو يفترض أنه سيكون هناك أنظمة متعددة مع الكائنات الاجتماعية والذكية التي لديها “مهارة اللغة” والتكنولوجيا المعقدة.

وقال كيرشنباوم: “من الصعب أن نرى كيف يمكن تحقيق أي نتيجة أخرى”.

في الواقع ، يعتقد أنه قد يكون من الممكن أن نلتقي بهم لأنهم “سيبنون سفن الفضاء ويستكشفون الكون” ، وهو أمر قد تحققه البشرية أيضاً.

ومع ذلك ، فإنه يحذر من أن ذلك قد لا يحدث ، إلا إذا تمكنوا من تجنب تدمير أنفسهم أولاً.”

لا يعتقد المؤلف أننا سنلتقي بهذه المخلوقات في أي وقت قريب حيث أن الاحتمال بعيد جداً “بحيث يتم رفضه تقريبا”.ويرجع ذلك جزئياً إلى المسافات الشاسعة بين أنظمة النجوم.