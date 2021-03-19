نجل براد بيت يتبرأ من أبيه.. ويشهد ضده في قضية أنجلينا جولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تزداد معركة الحضانة بين النجمين براد بيت وأنجلينا جولي احتدامًا، بعد تدخل ابنهما مادوكس جولي بيت للشهادة في المحكمة ضد بيت.

وقدم مادوكس شهادته بصفته بالغا في قضية تشارك الحضانة التي رفعها الثنائي منذ أعوام، ولم تكن الشهادة في صالح براد بيت، وفقًا لموقع "أص ويكلي" الأمريكي.

ونقل الموقع عن مصدر خاص قوله إن مادوكس يرفض مناداته بمادوكس بيت، وقرر حذف بيت من اسم العائلة في الوثائق الرسمية، ويستخدم جولي بدلًا منه تمهيدًا لتغييره بشكل قانوني.





وذكر الموقع أن أنجلينا جولي رفعت الجمعة الماضية 12 مارس دعوى قضائية ضد طليقها براد بيت، تتهمه فيها بممارسة العنف المنزلي، وتنص على أن أبنائهما: مادوكس وباكس وزاهارا وشيلوه والتوأم فيفيان ونوكس، مستعدون للشهادة معها في المحكمة وتقديم أدلة ضد براد بيت.





وأشار الموقع إلى أن قسم لوس أنجلوس لخدمات الطفل والأسرة سبق أن قام بتبرئة براد بيت في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016 من تهم الإساءة للأطفال.

وقامت المؤسسة -في ذلك الوقت- بتدبير لقاء بين الأبوين والبناء للتأكد من عدم حدوث انتهاك بحق الأطفال، بعد شائعات حدوث اعتداء جسدي من براد بيت ضد ابنه مادوكس خلال سفرهم على طائرة خاصة.





وأضاف الموقع أن المحكمة قامت بتبرئة براد بيت بعدها مباشرة، ولكن ظلت القضية مفتوحة احتياطيًا لأن المحكمة تأخذ هذا النوع من الدعاوي بجدية بالغة، وعلى مدار الأعوام التالية لم يكن هناك سببًا لإعادة التحقيق بالواقعة.

ويرى الموقع أن الدعوى الأخيرة ما هي إلا وسيلة انتقام من أنجلينا جولي بحق براد بيت، إذ سبق واستخدمت الأبناء لإيذائه من قبل، وما زالت تنتهج هذا الطريق بإعادة فتح القضية.

وانفصل براد بيت وأنجلينا جولي في 2016، وأعلنت المحكمة انفصالهما قانونيًا عام 2019، لكن تداعيات القضية ما زالت مستمرة، وما زال الصراع على حضانة الأبناء قائمة.



