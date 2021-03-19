3 مسلسلات جديدة مقتبسة من "صراع العروش".. بدأ التصوير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شبكة HBO عن عملها على 3 مشاريع فنية جديدة مشتقة من السلسلة الجماهيرية Game of Thrones "صراع العروش".

وتحمل المشاريع التلفزيونية الثلاثة عناوين: Sea Snake و Flea Bottom و 10,000 Ships، وفقًا لموقع "تايلا" الأمريكي.

وتأتي هذه المشاريع بعد عامين من انتهاء سلسلة صراع العروش، في محاولة لإرضاء الجمهور المتعطش لأعمال جديدة عن واحدة من أنجح السلاسل التلفزيونية في التاريخ.





وذكر الموقع أن مسلسل "سي سنيك" هو الأكثر تطورًا فيما يخص الإنتاج، إذ يعمل عليه الكاتب جورج أر أر مارتن بالفعل، بالتعاون مع منتج سلسلتي "جوثام وذا مينتاليست"، برونو هيللر.

ويتناول المسلسل قصة رحلات بحرية طويلة على متن سفينة يطلق عليها "ثعبان البحر أو سي سنيك"، تابعة لعائلة فيلاريون.

ويركز المسلسل على التبادلات التجارية التي تمت على متن السفينة ومحاولات قادة العائلة استغلال السفينة لبسط نفوذهم في بلدان أبعد.





أما مسلسل "10 آلاف سفينة" فيتناول رحلة الأميرة المحاربة نيميريا ومحاولتها النجاة بهد هزيمة عائلتها على يد عائلة فيلاريون.

وأخيرًا مسلسل "فلي بوتوم"، الذي ظهر في المواسم الأولى من صراع العروش، وهو حي يعيش فيه الرعاع وسيئو الحظ في كينجز لاندينج، وظهر منه شخصيات مؤثرة في المسلسل.

وذكر الموقع أن من المخطط تنفيذ سلسلة أنيميشن مقتبسة عن صراع العروش أيضًا، ضمن خطة التوسع في أعمال السلسلة.



