نيللي كريم تؤكد خبر فسخ خطوبتها

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"الخليج 365" من بيروت: أكدت الممثلة المصرية نيللى كريم التكهنات التي ترددت قبل فترة بشأن فسخ خطوبتها من رجل الأعمال المصري عمر إسلام.

وقالت كريم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ET بالعربى: "كنت مخطوبة، والحمد لله فسخت".

وأضافت: "مفيش حد سعيد 100%، ولا حزين 100%"، مشيرة إلى أن الإنسان يتعرض لعراقيل ومشاكل في حياته الشخصية والمهنية، مؤكدة أنها شخص حساس للغاية وسريعة الزعل، لكنها لا تكن لأي شخص أي كراهية أو زعل، وتحاول قدر المستطاع ألا تدع أي شخص من المحيطين بها كسرها أو مضايقتها.

وأكدت أنها لا تحب التدخل في حياتها الشخصية، وتكتفى بأخبار أعمالها الفنية، مشيرة إلى أن علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي مقتصرة على نشر بعض الصور من أعمالها وحياتها بشكل عام.

وكانت نيللي مطلع الصيف الماضي قد نشرت صورة غامضة لها أمام البحر عبر حسابها على الإنستغرام وهي تمسك يد رجل من دون الكشف عن هويته. وقالت بعد ذلك إن الاحتفال بالخطوبة كان عائليا تماما وحضره 4 أفراد من كل عائلة فقط، وأقيمت على أحد الشواطئ الساحلية.

وأعربت نيللي كريم وقتها عن سعادتها بتلك الخطوبة، موضحة أنها تأتي بعد قصة حب وتقارب كبير في وجهات النظر.

وكان من المقرر أن تحتفل نيللي كريم بزواجها الثالث في نهاية فصل الصيف، لكن ترددت شائعات عن إنفصالها لم تؤكدها أو تنفيها قبل أن تعلن بالأمس عن فسخ خطوبتها.

يذكر أن الفنانة النصرية تزوجت مرتين، الأولى في الـ16 من عمرها وأثمرت زيجتها عن إبنيها كريم ويوسف، ثم تزوجت من خبير التغذية هاني أبو النجا الذي انفصلت عنه عام 2015، ولديها منه سيليا وكندة.

وكانت انتشرت معلومات حول عمر إسلام تشير إلى أنه متزوج ولديه ولدان، كما أنه صديق مقرب من الفنان المصري عمرو دياب، وزوجته السابقة صديقة مقربة من طليقة عمرو دياب زينة عاشور، وأنه تخرج في الجامعة الأمريكية تخصص اقتصاد وإدارة أعمال، وانضم إلى شركته المملوكة لعائلته عام 1989، وكان أحد الرواد فى استيراد الأطعمة الفاخرة إلى مصر، كما امتلك مجموعة من الكافيهات واقتربت أملاكه من 90 متجرا.

لكن نيللي كريم وأوضحت أن غالبية المعلومات التي تم تداولها عن رجل الأعمال عمر إسلام مغلوطة، وبينها الحديث عن عُمره الذي قيل إنه 60 عامًا.