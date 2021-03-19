شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شقيقة هنا الزاهد بفيروس كورونا وإيجابية المسحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيبت نور الزاهد، شقيقة النجمة هنا الزاهد، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد إصابة هنا الزاهد منذ يوما واحدا فقط، حيث كتبت هنا الزاهد على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "نور الزاهد نتيجة تحليل كوفيد 19 ايجابى".





وكان مصدر مقرب من الفنانة هنا الزاهد لـ"الخليج 365" كشف عن إصابتها بفيروس كورونا، موضحا أنها اكتشفت الأمر بالصدفة، حيث كانت تستعد للسفر وأجريت مسحة للانتهاء من الإجراءات وجاءت نتيجتها إيجابية، مضيفا أنها تأكدت من إصابتها بعد ظهور نتيجة المسحة الثانية والتى جاءت إيجابية أيضاً، وأشار المصدر إلى أن "هنا" تعانى من بعض الأعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة واحتقان فى الزور، وخضعت للعزل المنزلى وبدأت فى اتباع بروتوكول العلاج مع أحد الأطباء.

وفى سياق آخر، تعيش هنا الزاهد حالة من السعادة بعد النجاح الذى يحققه مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية ويتم عرضه على قناة DMC، وتدور أحداثه فى 40 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع.

وتواصل هنا الزاهد تصوير دورها فى مسلسل "النمر" مع محمد والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وهو تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل ويشارك فى بطولته نرمين الفقى، محمد رياض، بيومى فؤاد، أحمد خالد صالح، إيناس كامل، خالد أنور، مؤمن نور، محمد مهران، ولاء الشريف، علاء مرسى، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، أحمد حلاوة، حمدى هيكل.