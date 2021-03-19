شكرا لقرائتكم خبر عن عباس أبو الحسن وجومانا مراد يصوران المشاهد الأخيرة من مسلسل "مش هنفرح بيكى" بالعين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور الفنان عباس أبو الحسن والفنانة جومانا مراد المشاهد الأخيرة من الحدوتة الثانية والتى تحمل عنوان "مش هنفرح بيكى"، فى مسلسل "زى القمر"، بـ العين السخنة، ومقرر عرض العمل بداية من السبت الموافق 27 مارس الجاري حتى آخر الشهر على قناة Cbc، يوميا في تمام الساعة الثامنة مساءً.

حكاية "مش هنفرح بيكى" ضمن حكايات مسلسل "زى القمر"، والحكاية من بطولة جومانا مراد، وعباس أبو الحسن، ومها أبو عوف، وهالة فاخر، ومحمد أبو داوود، ونرمين زعزع، وألفت عمر، وضيفة الشرف زينب وهبي، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة إلهام صفي الدين، ومارينا ألبرت، ونور عبد الرحمن، تأليف شهيرة سلام، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإشراف عام حسام شوقي، وإنتاج سينرجي وسلميديا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جومانا مراد كانت مسلسل "خيانة عهد" والذي حققت من خلاله نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي، وشاركت فيه بجانب يسرا وبيومي فؤاد وحلا شيحا وخالد سرحان وعبير صبري وسلوى عثمان وخالد أنور وهنادي مهنا وتيام مصطفي قمر، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج محمد حماقي.